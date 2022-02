Kanadské hokejistky si pripísali triumf nad Ruskom

ZOH v Pekingu - hokej, ženy:

A-skupina:



ROC - Kanada 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)





B-skupina



Dánsko - ČR 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Peking 7. februára (TASR) - Kanadské hokejistky zvíťazili v pondelňajšom zápase A-skupiny olympijského turnaja v Pekingu nad výberom Ruského olympijského výboru (ROC) vysoko 6:1. Favoritky turnaja sú na prvom mieste tabuľky s rovnakým počtom bodov ako americký tím. Zaujímavosťou bolo, že hráčky oboch družstiev odohrali zápas v respirátoroch.Kanaďanky pôvodne odmietli nastúpiť, pretože Rusky pred duelom nedodali negatívne výsledky testov na koronavírus. Duel sa pôvodne mal začať o 5.10 SEČ, no na ploche boli len reprezentantky ROC. Aj tie neskôr zamierili do šatní. Napokon sa začalo s hodinovým oneskorením a hráčky mali pod košíkmi respirátory.V prvom pondelňajšom stretnutí B-skupiny Dánky prekvapivo zdolali výber Českej republiky 3:2. Počas duelu pritom dvakrát prehrávali, nakoniec ho však otočili a dosiahli historicky prvú výhru na zimných olympijských hrách.Na turnaji účinkuje desať družstiev v dvoch skupinách. Zo silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť tímov, z "béčka" pôjdu ďalej prvé tri.