Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026Meniny má Malvína
< sekcia Šport

Kanadské hokejistky vstúpili do turnaja debaklom Švajčiarska 9:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V A-skupine uspeli aj Švédky, ktoré zdolali Maďarky 4:1.

Autor TASR
Membertou 11. januára (TASR) - Kanadské hokejistky rozdrvili vo svojom úvodnom zápase na domácich majstrovstvách sveta žien do 18 rokov Švajčiarky vysoko 9:0. V A-skupine uspeli aj Švédky, ktoré zdolali Maďarky 4:1.



A-skupina:

Švédsko - Maďarsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Švajčiarsko - Kanada 0:9 (0:5, 0:2, 0:2)




tabuľka:

1. Kanada 1 1 0 0 0 9:0 3

2. Švédsko 1 1 0 0 0 4:1 3

3. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0

4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:9 0
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VIDEO: Prezident vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže