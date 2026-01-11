< sekcia Šport
Kanadské hokejistky vstúpili do turnaja debaklom Švajčiarska 9:0
V A-skupine uspeli aj Švédky, ktoré zdolali Maďarky 4:1.
Autor TASR
Membertou 11. januára (TASR) - Kanadské hokejistky rozdrvili vo svojom úvodnom zápase na domácich majstrovstvách sveta žien do 18 rokov Švajčiarky vysoko 9:0. V A-skupine uspeli aj Švédky, ktoré zdolali Maďarky 4:1.
A-skupina:
Švédsko - Maďarsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Švajčiarsko - Kanada 0:9 (0:5, 0:2, 0:2)
tabuľka:
1. Kanada 1 1 0 0 0 9:0 3
2. Švédsko 1 1 0 0 0 4:1 3
3. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:9 0
