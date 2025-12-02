< sekcia Šport
Kanadskému trénerovi Dineenovi diagnostikovali rakovinu pankreasu
Niekdajší krídelník absolvoval v profilige viac ako 1200 stretnutí počas hráčskej kariéry medzi rokmi 1984 až 2002.
Autor TASR,aktualizované
Quebec 2. decembra (TASR) - Bývalý kanadský hokejista a v súčasnosti tréner Kevin Dineen oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Šesťdesiatdvaročný bývalý hráč Philadelphie Flyers, Ottawy Senators či Columbusu Blue Jackets o tom informoval na svojej sociálnej sieti.
Niekdajší krídelník absolvoval v profilige viac ako 1200 stretnutí počas hráčskej kariéry medzi rokmi 1984 až 2002. Ako hlavný tréner viedol v NHL Floridu (2011-2013), ženskú reprezentáciu Kanady doviedol k olympijskému zlatu v Soči 2014. O rok neskôr sa tešil zo zisku Stanleyho pohára ako asistent v tíme Chicago Blackhawks. Jeho zverencom bol vtedy aj slovenský útočník Marián Hossa.
Dvorskému sa zranil ďalší spoluhráč, Walker bude chýbať minimálne 8 týždňov
Austrálsky hokejista Nathan Walker bude tímu zámorskej NHL St. Louis Blues chýbať minimálne osem týždňov pre zranenie v hornej časti tela. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Rodák z Walesu nastúpil v tejto sezóne do 25 duelov s bilanciou tri góly a šesť asistencií. Oznámenie o zranení spoluhráča slovenského útočníka Dalibora Dvorského prišlo len deň po tom, čo účastník profiligy informoval o 6-týždňovej absencii Jimmyho Snuggeruda. Ten mal v utorok absolvovať operáciu zápästia na ľavej ruke, z tímu vypadol aj zranený ruský krídelník Alexej Toropčenko. Austrálčan bol spoločne s Toropčenkom súčasťou dobre fungujúcej štvrtej formácie Blues.
