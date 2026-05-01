Kanadskí hokejisti nebudú štartovať na Spenglerovom pohári 2026
Autor TASR
Ottawa 1. mája (TASR) - Kanadská hokejová reprezentácia sa nepredstaví na tradičnom decembrovom turnaji Spenglerov pohár 2026, ktorý bude v závere roka hostiť opäť švajčiarsky Davos. V piatok to ozmámilo vedenie Kanadskej hokejovej asociácie (Hockey Canada).
Po minuloročnom turnaji vypršala zmluva medzi organizátormi a Hockey Canada a keďže sa na novom kontrakte nedohodli, rozhodlo sa vedenie asociácie, že kanadský výber do Davosu tento rok nepošle. „Spenglerov pohár je špeciálne podujatie s veľkou tradíciou a tešili sme sa veľkej priazni organizátorov a fanúšikovskej základni v Davose. Budeme pokračovať v diskusiách a radi sa na turnaj opäť vrátime," uviedla Hockey Canada v stanovisku, ktoré zverejnil web dailyfaceoff.com.
Turnaj sa uskutoční v tradičnom termíne od 26. do 31. decembra, Kanada štartovala na tomto podujatí nepretržite od roku 1984. Okrem domáceho Davosu bola jediným tradičným účastníkom turnaja.
Spenglerov pohár je najstarší hokejový turnaj na svete, ktorý sa koná od roku 1923. Nehralo sa len v šiestich rokoch, keď organizáciu turnaja znemožnila vojna, alebo pandémia covidu.
Kanada patrí k najúspešnejším tímom v histórii, so 16 triumfami je druhá najúspešnejšia. Naposledy vyhrala turnaj v roku 2019.
Do Davosu posiela Kanada hráčov z európskych líg, ale do nominácií sa dostávajú aj hráči z AHL, ECHL a NCAA. Najlepší tím mala Kanada v Davose v roku 2012, keď v drese „javorového listu" hrali John Tavares, Tyler Seguin, Patrice Bergeron, Jason Spezza, Matt Duchene, či Devan Dubnyk. Kanada zdolala vo finále domáci Davos s Joeom Thorntonom a Patrickom Kaneom v zostave.
Istými účastníkmi 98. ročníka Spenglerovho pohára 2026 sú Davos, univerzitný výber USA, Frölunda HC a SCL Tigers Langnau. Mená ďalších dvoch tímov oznámia organizátori neskôr.
