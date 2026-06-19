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Kanadský brankár Buitenhuis podpísal zmluvu s Banskou Bystricou

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu.

Autor TASR
Banská Bystrica 19. júna (TASR) - Kanadský hokejový brankár Evan Buitenhuis sa stal hráčom HC ´05 Banská Bystrica. S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Pre brankára, ktorý 1. júla oslávi 33. narodeniny, to bude prvé pôsobisko v slovenskej extralige. V uplynulej sezóne 2025/2026 pôsobil v najvyššej fínskej súťaži vo farbách Jukuritu Mikkeli. V 44 zápasoch dosiahol 90-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,45-inkasovaného gólu na zápas. V minulosti pôsobil aj v medzinárodnej IceHL, okúsil aj najvyššiu nemeckú súťaž. Pred príchodom do Európy sa jeho kariéra odvíjala najmä v zámorskej súťaži ECHL. „Sme radi, že sa nám podarilo s Evanom dohodnúť na zmluve. Ide o skúseného brankára, ktorý k nám prichádza z kvalitnej ligy a veríme, že nás bude vedieť podržať v dôležitých momentoch“ uviedol generálny manažér HC ´05 Banská Bystrica Július Koval.
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