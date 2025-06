Kanadský brankár Émond zamieril z Banskej Bystrice do Pelicans Lahti

Lahti 24. júna (TASR) - Kanadský hokejový brankár Zachary Émond zamieril z Banskej Bystrice do najvyššej fínskej súťaže. V utorok sa dohodol s klubom Pelicans Lahti na ročnej zmluve s opciou na ďašiu sezónu. Informoval o tom web účastníka Liigy.



Émond prišiel pod Urpín vo februári z tímu zámorskej ECHL Trois-Rivieres Lions, v tíme „baranov“ zaplnil miesto po odchode Dominika Hrachovinu. Za Banskú Bystricu odchytal dva zápasy v základnej časti extraligy a päť vo vyraďovačke. V nej mal úspešnosť zásahov 89,4 percenta a priemer 3,57 inkasovaného gólu na zápas.



Dvadsaťpäťročného brankára draftoval v roku 2018 v 6. kole z celkového 176. miesta klub NHL San Jose Sharks, do slávnej profiligy sa však neprebojoval. V sezóne 2021/22 odohral 12 stretnutí v AHL. Vo februári 2023 bol súčasťou výmeny s New Jersey Devils, kde nedostal priestor na farme.