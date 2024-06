Kanadský center Brassard oficiálne ukončil kariéru

Ottawa 24. júna (TASR) - Kanadský hokejista Derick Brassard oficiálne ukončil hráčsku kariéru vo veku 36 rokov. Skúsený útočník odohral v NHL 17 sezón, pôsobil v desiatich rôznych tímoch a naposledy hral za Ottawu Senators ešte v ročníku 2022/2023. Informoval o tom portál TSN.



Brassarda draftoval v roku 2006 z celkového šiesteho miesta (1. kolo) Columbus. Po piatich sezónach v mužstve Blue Jackets odišiel do New Yorku Rangers. Potom postupne obliekal dresy Ottawy, Pittsburghu Penguins, Floridy Panthers, Colorada Avalanche, New Yorku Islanders, Arizony Coyotes, Philadelphie Flyers a Edmontonu Oilers.



V ročníku 2022/23 hral za Senators, odohral 62 zápasov a získal 23 bodov (13+10). Brassard však utrpel v závere sezóny zlomeninu holennej kosti a do NHL sa už nevrátil. Na svojom konte má viac ako 1000 duelov v základnej časti - celkovo 1013 so ziskom 545 bodov (215+330), v play off pridal 118 stretnutí a zaznamenal 25 gólov a 43 asistencií. V sezóne 2013/14 sa dostal s Rangers do finále, ale jeho mužstvo v boji o Stanleyho pohár prehralo s Los Angeles Kings 1:4 na zápasy.