Zvolen 17. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Nic Pierog napokon neposilní HKM Zvolen. Jeho angažovaním chcel zvolenský klub vykompenzovať straty produktívnych útočníkov Radovana Bondru a Miloša Kelemena, no Pierog napokon bude v kariére pokračovať v zámorí.



"Dostal jednocestnú zmluvu v AHL. S tým my nedokážeme nič spraviť," povedal skaut HKM Zvolen Patrik Ryba pre klubovú stránku.



Úradujúci extraligový majster informoval o angažovaní Pieroga koncom júna. Pre 28-ročného útočníka malo ísť o prvý angažmán mimo Severnej Ameriky. V ročníku 2020/2021 pôsobil v ECHL, v ktorej získal v drese Indy Fuel celkovo 46 kanadských bodov (24 gólov, 22 asistencií) v 65 zápasoch. "Pred pár dňami mi Nic zavolal a ospravedlnil sa mi, že nepríde, lebo dostal jednocestnú zmluvu v AHL. Pre zámorských hokejistov je najväčšia priorita NHL a keď sa im podarí získať takýto kontrakt, budú o to bojovať do posledného dychu. Zatiaľ mal s HKM Zvolen podpísanú len anglickú verziu zmluvy, ale aj keby mal podpísanú aj slovenskú verziu, tak sa môže zobrať a odísť. Toto vám zámorskí hráči môžu spraviť kedykoľvek."



Pierog doteraz pôsobil v nižších zámorských súťažiach, v AHL doteraz odohral celkovo 15 zápasov, v ktorých získal 5 kanadských bodov. "Keď dostal jednocestný kontrakt v AHL, tak je to na jednej strane jeho vysvedčenie, že to je naozaj kvalitný hokejista, pretože takú ponuku nedostane hocijaký hráč. Na druhej strane ma veľmi mrzí, že to takto dopadlo. Nie je to len silový hráč, ale je to nesmierne šikovný hokejista, ktorý vie byť produktívny. SZĽH nie je zo strany IIHF voči takýmto krokom nijako chránený. Stále nie je doriešená zmluva IIHF s členskými štátmi o takýchto prípadoch. A tento problém má viacero klubov. Mne sa to vo Zvolene stalo prvýkrát. V minulej sezóne sa to stalo Detve s brankárom Thomasom Shollom, ale deje sa to aj v Nórsku alebo Dánsku. Pár kolegom sa to tam stalo dokonca už niekoľkokrát," prezradil Ryba.



Do kádra HKM Zvolen by mali v blízkej budúcnosti pribudnúť ďalší štyria hráči. "Podpísali sme dvoch obrancov a jedného útočníka. Menovať ich ale ešte nebudeme. Jeden obranca by mal patriť k úplnej špičke ligy, druhý je stavaný na defenzívu aj ofenzívu. Keďže nám odišli až traja obrancovia, potrebovali sme zaplátať aj obranu. Útočník je Američan, výborný korčuliar a celoplošný hráč. Tréneri ho sledovali so mnou, je to univerzál. Dokáže hrať na oboch krídlach, ale aj ako center. Takisto ide o dobrého a skromného chalana. Do telefónu mi vravel, že on zahrá tam, kam ho tréner dá. A ešte zvažujeme jedného hráča," povedal Ryba pre hkmzvolen.sk