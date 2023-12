Kanadský juniorský tím posilní útočník Poitras z Bostonu Bruins

Nominácia Kanady na MSJ 2024 v Göteborgu:



Brankári: Scott Ratzlaff (Seattle, WHL), Mathis Rousseau (Halifax, QMJHL), Samuel St-Hilaire (Sherbrooke, QMJHL).





Obrancovia: Tristan Luneau (Anaheim, NHL), Jake Furlong (Halifax, QMJHL), Noah Warren (Victoriaville, QMJHL), Oliver Bonk (London, OHL), Tanner Molendyk (Saskatoon, WHL), Maveric Lamoureux (Drummondville, QMJHL), Denton Mateychuk (Moose Jaw, WHL).





Útočníci (13): Owen Beck (Peterborough, OHL), Nate Danielson (Brandon, WHL), Fraser Minten (Saskatton, WHL), Macklin Celebrini (Boston University, NCAA), Matthew Wood (Univ. of Connecticut, NCAA), Carson Rehkopf (Kitchener, OHL), Owen Allard (Sault Ste. Marie, OHL), Jordan Dumais (Halifax, QMJHL), Matthew Savoie, Conor Geekie (oba Wenatchee, WHL), Easton Cowan (London, OHL), Brayden Yager (Moose Jaw, WHL), Matthew Poitras (Boston, NHL).





Tréneri: Alan Letang, Gilles Bouchard, Shaun Clouston a Scott Walker.



Göteborg 19. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Matthew Poitras z Bostonu Bruins sa zúčastní na majstrovstvách sveta juniorov 2024 v švédskom Göteborgu (26. decembra 2023 - 5. januára 2024). Devätnásťročný útočník bude jediným hráčom na šampionáte, ktorý odohral viac ako 20 zápasov v NHL.Poitras tak zaplní posledné voľné miesto na súpiske Kanady, o ktoré sa uchádzal ešte Zach Benson z Buffala Sabres. Útočník z Bostonu, ktorý si dosiaľ nikdy neobliekol reprezentačný dres, odohral v prebiehajúcej sezóne NHL 27 zápasov, v ktorých nazbieral 13 bodov (5+8). K tímu by sa mal pripojiť v utorok. Úvodný prípravný duel proti dánskemu tímu do 25 rokov ešte vynechá, ale v piatok by mal nastúpiť proti Švajčiarom.Mužstvo Kanady je tento rok považované za hlavného favorita na zisk titulu. V kádri sa okrem Poitrasa nachádzajú ďalší štyria hráči so skúsenosťami z NHL, čo žiadny iný tím nemá. Informoval o tom portál hokej.cz.