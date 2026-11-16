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Kanadský obranca Costantini neuspel na skúške v HC Prešov
V drese Prešova nastúpil do dvoch extraligových zápasov, v ktorých získal jeden bod za asistenciu. Klub tiež informoval, že pracuje na angažovaní náhrady.
Autor TASR
Prešov 16. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Anthony Costantini neuspel na skúške v HC Prešov. Podľa správy klubu na sociálnej sieti si 24-ročný obranca nevybojoval miesto ani v konkurencii slovenských obrancov.
V drese Prešova nastúpil do dvoch extraligových zápasov, v ktorých získal jeden bod za asistenciu. Klub tiež informoval, že pracuje na angažovaní náhrady.
V drese Prešova nastúpil do dvoch extraligových zápasov, v ktorých získal jeden bod za asistenciu. Klub tiež informoval, že pracuje na angažovaní náhrady.