Kanadský obranca Drew sa rozohrá v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Hunter Drew bude v úvode sezóny 2020/2021 pôsobiť v extraligovom HC '05 Banská Bystrica. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Po príchode Drewa je na súpiske "baranov" šesť legionárov, pričom do zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Okrem Drewa sú nimi aj maďarský brankár Ádam Vay a Kanaďania Nick Welsh, Matt Mistele, Hayden Verbeek a Josh Winquist.



Dvadsaťjedenročného Drewa draftoval v roku 2018 klub Anaheim Ducks, no v NHL zatiaľ nenastúpil. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala v nižších zámorských súťažiach. V ročníku 2019/2020 nastupoval najmä v AHL, v drese San Diego Gulls odohral 29 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly, 5 asistencií a 7 plusových bodov. V ECHL nastúpil za Tulsa Oilers v 5 zápasoch, v nich získal 4 kanadské body za asistenciu.



"Ide o mladého hokejistu, ktorý potrebuje hrať. Výhodné je to pre nás aj z ekonomického hľadiska, takže sme Anaheimu vyhoveli. Hunter je pracovitý obranca, ktorý za uplynulé roky išiel výkonnostne veľmi nahor a vďaka tomu si vybojoval zmluvu v NHL. Anaheim s ním chce pracovať. Chcú, aby bol vyťažovaný skôr ako sa začne kemp. Je slušný korčuliar, vie dobre založiť útok, rád hrá do tela," povedal manažér HC '05 Banská Bystrica Július Koval.