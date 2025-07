Kanadský obranca Galipeau sa stal novou posilou Banskej Bystrice

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Hokejový klub HC'05 Banská Bystrica získal kanadského obrancu Oliviera Galipeaua. Dvadsaťosemročný zadák prichádza z nemeckého Eisbärenu Berlin, s ktorým v uplynulej sezóne získal titul v DEL a zahral si aj v Lige majstrov. Klub o tom informoval na oficiálnej webstránke hc05.sk.



Galipeau, rodák z Montrealu, bol v juniorskej QMJHL kapitánom Val-d'Or Foreurs, pôsobil aj v Chicoutimi Saguenéens a Acadie-Bathurst Titan, s ktorým v sezóne 2017/18 dominoval v súťaži. Hoci nebol draftovaný do NHL, podpísal kontrakt AHL s Providence Bruins, väčšinu času však odohral v ECHL (Atlanta Gladiators, Fort Wayne Komets, Trois-Rivires Lions). Následne sa cez skúšobný kontrakt presadil v AHL v tíme Laval Rocket. V Berlíne nazbieral v základnej časti (38 zápasov) 9 bodov (2+7), v play off pridal tri asistencie.



„Olivier Galipeau je moderný, spoľahlivý obranca s výborným čítaním hry a schopnosťou hrať vo všetkých situáciách. Minulú sezónu vyhral DEL a ukázal, že obstojí vo veľmi silnej konkurencii,“ uviedol klubový manažér Ľuboš Pisár.



„Ponuku z Banskej Bystrice som prijal, lebo som počul veľa dobrého o organizácii aj meste. Verím, že je to najlepšie rozhodnutie pre moju rodinu aj kariéru. Som typ hráča, na ktorého sa dá spoľahnúť v rôznych situáciách, a chcem tímu pomôcť k trofeji,“ povedal Galipeau, ktorý má na konte vyše 230 štartov v ECHL a takmer 130 v AHL.



„Barani“ postúpili v minulej sezóne po základnej časti priamo do štvrťfinále, v ňom však nestačili na žilinského nováčika 1:4 na zápasy. V ére samostatnosti získali tri majstrovské tituly v rokoch 2017 až 2019.