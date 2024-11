Kanadský obranca Green sa vrátil na Slovensko, dohodol sa so Slovanom

Bratislava 8. novembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Luke Green sa po viac ako roku vracia do slovenskej najvyššej súťaže. Na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny sa dohodol s HC Slovan Bratislava. V sezóne 2022/23 a aj na začiatku minulého ročníka pôsobil v HK Nitra, vlani v októbri sa potom presunul do tímu Düsseldorfer EG v nemeckej DEL. Tam však odohral iba päť duelov.



Dvadsaťšesťročný Green v minulosti pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, najprv v tíme Saint John Sea Dogs a neskôr Sherbrooke Phoenix. V lete 2016 si ho v 3. kole vstupného draftu NHL z celkového 79. miesta vybral klub Winnipeg Jets. Po skončení juniorskej kariéry sa sťahoval do Manitoby, kde dve sezóny nastupoval za tím AHL Manitoba Moose. Vyššie sa však v organizácii Jets nepresadil, preto počas pandémie covidu zvolil presun do Európy. Hral za Vaasan Sport vo Fínsku a neskôr v tíme druhej najvyššej švédskej súťaže Västerviks IK. Počas sezóny 2022/23 posilnil extraligovú Nitru, ktorej v 33 zápasoch pomohol 20 kanadskými bodmi.



Angažovaním Greena reaguje Slovan na zranenie dovtedy najproduktívnejšieho hráča Senu Acolatseho zo zápasu v Košiciach. Green je typologický podobný hráč. "Je zrejmé, že príchodom Lukea Greena reagujeme na absenciu Senu Acolatseho. Luke je výborný korčuliar, ktorý hrá z pravej strany a dokáže výrazne podporovať ofenzívu veľmi dobrou prvou prihrávkou. Po zranení Senu nám v posledných zápasoch táto črta v našej hre výrazne chýbala a museli sme čo najrýchlejšie konať," uviedol pre klubový web Lukáš Havlíček, generálny manažér HC Slovan.



Green sa na začiatku tejto sezóny pripravoval individuálne doma v Halifaxe. Do Bratislavy pricestuje na začiatku víkendu a hneď sa zapojí do tréningového procesu, aby tréneri mohli uvažovať o jeho nasadení už do najbližšieho domáceho zápasu v stredu 13. novembra proti HK Nitra. Na drese bude nosiť číslo 51.