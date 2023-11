Kanadský tréner Shedden skončil na striedačke Banskej Bystrici

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC '05 Banská Bystrica sa dohodlo na predčasnom ukončení spolupráce s hlavným trénerom Dougom Sheddenom. Kanaďan sa rozhodol prijať ponuku z inej súťaže. Tím dočasne povedie generálny manažér Ľuboš Pisár.



Shedden, ktorý prišiel do Banskej Bystrice vlani, má podľa nemeckých médií viesť Iserlohn Roosters v DEL. "Tak ako aj v osobnom živote aj v tom hokejovom sa stávajú veci, ktoré nemáme vždy pod kontrolou. V tomto prípade sme boli prekvapení so žiadosťou pána Sheddena. Po utorňajšej komunikácii s jeho agentom sme vedeli, že akékoľvek pokračovanie spolupráce by nebolo prospešné pre klub, a preto sme sa mu rozhodli vyhovieť," uviedol Pisár pre klubový web.



Banská Bystrica prehrala uplynulé tri zápasy s Popradom, Novými Zámkami a Liptovským Mikulášom. V tabuľke klesla na 6. miesto, keď v doterajších 17 zápasoch získala 26 bodov.



V tomto ročníku Tipos extraligy ide o štvrtú zmenu trénera. Koncom septembra Slovan Bratislava angažoval Vladimíra Růžičku namiesto Jána Pardavého. Nováčik z Humenného vo štvrtok odvolal Andreja Parfionova. Tím dočasne povedú doterajší asistenti a tréner brankárov Ramon Sopko. Pre zmenu kouča sa rozhodli aj v Poprade, keď Aleša Tottera nahradil Todd Bjorkstrand.