Kanadský útočník Camara opúšťa Nitru

Nitra 15. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Anthony Camara po 16 odohratých zápasoch opúšťa káder úradujúceho extraligového majstra HK Nitra. Vedenie klubu priznalo, že od 31-ročného útočníka očakávalo viac a preto súhlasilo s jeho presunom do inej súťaže.



Camara prišiel pod Zobor v polovici októbra, v drese Nitry si pripísal päť gólov a osem asistencií. "Anthonyho nesporné kvality a hráčska minulosť ho oprávnene pasovali medzi najlepších hráčov ligy. Museli sme však úprimne priznať, že sme od neho čakali viac. Niekedy do seba veci nezapadnú. Preto sme po dohode s jeho agentom súhlasili s jeho presunom do inej ligy. Rozchádzame sa v dobrom, prajeme mu len to najlepšie v jeho ďalšej kariére," uviedol pre klubový web prezident HK Nitra Miroslav Kováčik. Tím navyše nemôže dlhodobo počítať s Markom Stachom. "Sme nútení riešiť túto citeľnú stratu v našich defenzívnych radoch. Týmto krokom sme si uvoľnili možné miesto pre legionára, nakoľko kvalitní slovenskí obrancovia nie sú momentálne voľní," dodal Kováčik.



Camaru draftoval v roku 2011 v 3. kole z 81. miesta klub Boston Bruins, do NHL sa však neprebojoval. Uplynulú sezónu odohral v KHL (Neftechimik Nižnekamsk, Barys Astana), pričom v 59 zápasoch nazbieral 27 bodov za 14 gólov a 13 asistencií. Vyskúšal si aj najvyššie súťaže v Dánsku, Nemecku, Švédsku či Česku, za sebou má aj štyri roky v AHL. V sezóne 2012/2013 reprezentoval Kanadu na MS hráčov do 20 rokov.