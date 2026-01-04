Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanadský útočník Farren sa stal novou posilou Liptovského Mikuláša

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Väčšinu svojej doterajšej kariéry odohral v ECHL, kde v drese Tulsa Oilers nazbieral v 170 zápasoch až 107 kanadských bodov.

Liptovský Mikuláš 4. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Michael Farren sa stal novou posilou Liptovského Mikuláša. Väčšinu svojej doterajšej kariéry odohral v ECHL, kde v drese Tulsa Oilers nazbieral v 170 zápasoch až 107 kanadských bodov.

V sezóne 2021/2022 obliekal Farren dres rakúskeho tímu Steel Wings Linz (Alps HL), v ktorom zaznamenal 39 bodov v 38 zápasoch. O novej posile do ofenzívy informoval klub Tipsport ligy na sociálnych sieťach.
