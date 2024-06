Kanadský útočník Gill predĺžil zmluvu v HK Nitra

Nitra 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sahir Gill bude aj v sezóne 2024/2025 pôsobiť v tíme extraligového majstra HK Nitra, s ktorým sa dohodol na ročnej spolupráci. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Gill prišiel do Nitry v decembri 2022 a okamžite sa zaradil k ofenzívnym ťahúňom tímu. V prvej "nitrianskej" sezóne odohral celkovo 33 zápasov, v ktorých nazbieral 25 kanadských bodov (9 gólov, 16 asistencií). V následnom ročníku 2023/2024 získal v 47 zápasoch základnej časti 46 bodov (12+34). V následnej play off bol so 17 asistenciami líder celej súťaže. K nitrianskemu titulu prispel 21 bodmi (4+17) v 21 zápasoch.