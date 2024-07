Kanadský útočník Hamaliuk zamieril do Nových Zámkov

Nové Zámky 26. júla (TASR) - Do kádra novozámockých hokejistov pribudol 23-ročný kanadský útočník Dillon Hamaliuk. Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky, v ktorej si v uplynulých dvoch zahral v nižších súťažiach AHL a ECHL. Novozámocký klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Hamaliuka draftoval v roku 2019 klub San Jose Sharks v 2. kole z 55. miesta, no do NHL sa nepresadil. V uplynulej sezóne 2023/2024 odohral 8 zápasov v AHL v drese Wilkes-Barre/Scranton Penguins, v ktorých si do štatistík pripísal jednu asistenciu. Viac sa mu darilo v ECHL, v ktorej nastúpil za Wheeling Nailers do 36 zápasov základnej časti. V nich nazbieral 39 kanadských bodov za 15 gólov a 24 asistencií a napriek nižšiemu počtu odohratých zápasov bol tretí v produktivite tímu. V 9 dueloch play off mal bilanciu 2+1.