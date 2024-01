Kanadský útočník Harper skončil v Nitre, mieri do českej extraligy

Nitra 10. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Stephen Harper sa dohodol s klubom HK Nitra na predčasnom ukončení spolupráce a mieri do českej extraligy.



"Ponuku z Česka bral ako svoju životnú príležitosť," uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre klubovú stránku. Harper prišiel do Nitry koncom septembra 2023. V 28 zápasoch nazbieral 30 kanadských bodov (14+16) a do štatistík si pripísal aj 24 trestných minút a 13 plusových bodov.



"Napriek platnému kontraktu s naším klubom sme sa napokon rozhodli uvoľniť Stephena a umožniť mu prestúpiť do českej súťaže. K tomuto rozhodnutiu sme pristúpili po zrelej úvahe. S jeho novým klubom sme sa dohodli na podmienkach uvoľnenia. Bude pôsobiť v špičkovom českom klube s bohatou históriou. Jeho odchod nemení nič na našich vysokých ambíciách v prebiehajúcej sezóne. Zobrali sme to ako pozitívnu možnosť urobiť drobné zmeny v mužstve a po doplnení kádra chceme z toho vyjsť ako silnejšie mužstvo. Verím, že sa nám naše "rozrobené veci" podarí dotiahnuť do úspešného konca. Stephenovi prajeme v novom pôsobisku len to najlepšie a ďakujeme mu za odvedené služby pre náš klub," uviedol Kováčik.