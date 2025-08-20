Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Kanadský útočník Korczak posilnil Žilinu: „Je to skvelá príležitosť“

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťdvaročný útočník si v drese účastníka najvyššej Tipsport ligy premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe, uplynulé dve sezóny strávil vo farmárskej AHL.

Autor TASR
Žilina 20. augusta (TASR) - Kanadský hokejista Ryder Korczak posilnil tím Vlci Žilina. Dvadsaťdvaročný útočník si v drese účastníka najvyššej Tipsport ligy premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe, uplynulé dve sezóny strávil vo farmárskej AHL.

Korczak bol v Hartforde spoluhráč slovenského útočníka Adama Sýkoru. Počas sezóny ho organizácia New York Rangers vymenila do Tampy Bay Lightning. Ročník dokončil na farme „bleskov“. Počas doterajšej kariéry odohral v základnej časti AHL dovedna 117 stretnutí v základnej časti, v ktorých nazbieral 35 bodov (14+21).

Som veľmi rád, že sa pripájam k tímu Vlci Žilina. Je to pre mňa skvelá príležitosť ukázať svoje schopnosti a osobnosť fanúšikom, ktorí ma nikdy nevideli hrať. Teším sa na stretnutie so všetkými od spoluhráčov, až po fanúšikov. Bude to môj prvý angažmán v Európe a neviem sa už dočkať, kedy sa to všetko začne,“ prezradil Korczak po podpise zmluvy pre klubový web „vlkov“.
