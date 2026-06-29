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Kanadský útočník Pollock sa vracia na Slovensko, bude hrať za Nitru

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Na archívnej snímke sprava Brett Pollock (Košice) a Samuel Fereta (Poprad) počas zápasu 16. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 1. novembra 2024 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Tridsaťročný Pollock prichádza do Nitry po pôsobení v talianskom HC Bolzano, v minulej sezóne zaň odohral v nadnárodnej ICEHL celkovo 53 duelov s bilanciou 50 bodov (18+32).

Autor TASR
Nitra 29. júna (TASR) - Kanadský útočník Brett Pollock sa stal novou posilou hokejistov HK Nitra. Úradujúci slovenský šampión potvrdil v pondelok jeho angažovanie na sociálnej sieti. V minulosti si v slovenskej najvyššej súťaži obliekal dres HC Košice.

Tridsaťročný Pollock prichádza do Nitry po pôsobení v talianskom HC Bolzano, v minulej sezóne zaň odohral v nadnárodnej ICEHL celkovo 53 duelov s bilanciou 50 bodov (18+32). Predtým hral dva a pol roka úspešne v Košiciach, s ktorými získal dva majstrovské tituly.
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