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Kanadský útočník Pollock sa vracia na Slovensko, bude hrať za Nitru
Tridsaťročný Pollock prichádza do Nitry po pôsobení v talianskom HC Bolzano, v minulej sezóne zaň odohral v nadnárodnej ICEHL celkovo 53 duelov s bilanciou 50 bodov (18+32).
Autor TASR
Nitra 29. júna (TASR) - Kanadský útočník Brett Pollock sa stal novou posilou hokejistov HK Nitra. Úradujúci slovenský šampión potvrdil v pondelok jeho angažovanie na sociálnej sieti. V minulosti si v slovenskej najvyššej súťaži obliekal dres HC Košice.
Tridsaťročný Pollock prichádza do Nitry po pôsobení v talianskom HC Bolzano, v minulej sezóne zaň odohral v nadnárodnej ICEHL celkovo 53 duelov s bilanciou 50 bodov (18+32). Predtým hral dva a pol roka úspešne v Košiciach, s ktorými získal dva majstrovské tituly.
Tridsaťročný Pollock prichádza do Nitry po pôsobení v talianskom HC Bolzano, v minulej sezóne zaň odohral v nadnárodnej ICEHL celkovo 53 duelov s bilanciou 50 bodov (18+32). Predtým hral dva a pol roka úspešne v Košiciach, s ktorými získal dva majstrovské tituly.