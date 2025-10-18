Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanadský útočník Rockwood sa dohodol na zmluve s HC Prešov

Na snímke zľava Ondřej Slováček, Albert Michnáč (obaja Michalovce), Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves), brankár Vladimír Glosár a Adam Rockwood (obaja Michalovce) počas zápasu 43. kola hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce v Spišskej Novej Vsi 28. januára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Pre 30-ročného stredného útočníka je Prešov už štvrté pôsobisko v slovenskej extralige.

Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Adam Rockwood sa stal hráčom HC Prešov. Túto sezónu 2025/2026 začal vo farbách Spišskej Novej Vsi, za ktorú odohral 10 zápasov, nazbieral v nich 6 kanadských bodov. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Pre 30-ročného stredného útočníka je Prešov už štvrté pôsobisko v slovenskej extralige. Tú si prvýkrát vyskúšal v sezóne 2021/2022 vo farbách HK Nitra. V uplynulom ročníku 2024/2025 si obliekal dres Michaloviec. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 106 zápasov, v ktorých nazbieral 93 kanadských bodov za 26 gólov a 67 asistencií.
