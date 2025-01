Kanadský útočník Turnbull sa vrátil do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Slovenský hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica sa dohodol na opätovnej spolupráci s Carterom Turnbullom. Dvadsaťšesťročný útočník sa vracia pod Urpín po mimoriadne vydarenej vlaňajšej sezóne v kádri účastníka Tipos extraligy.



Kanaďan vlani nazbieral 59 bodov (27+32) v 45 dueloch. Po sezóne prestúpil do Asiaga, no jeho zamestnávateľ má osem zápasov pred koncom základnej časti len veľmi malé šance na postup do predkola play off, čo umožnilo vedeniu Bystričanov vyrokovať jeho návrat.



"Som veľmi rád, že sa k nám vracia. Bojoval som o jeho zotrvanie u nás už po minulej sezóne, ale vtedy to nevyšlo. Sledoval som ho a boli sme v kontakte, pretože jeho návrat bol mojou prioritou už dlhšiu dobu. Je to dynamický korčuliar, víťazný typ a verím, že nadviaže na svoje výkony z minulej sezóny a bude pre nás prínosom," uviedol pre klubový web generálny manažér "baranov" Ľuboš Pisár.