TEL: Kanadský útočník Werek sa stal novou posilou Slovana Bratislava

Bratislava 7. novembra (TASR) - Novou posilou HC Slovan Bratislava sa stal kanadský hokejista Ethan Werek. Tridsaťdvaročný útočník podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny a od stredy sa zapojí do tréningového procesu s mužstvom.



"Ethan je skúsený, fyzicky dobre stavaný center. Vie byť dostatočne dôrazný a efektívny v priestoroch pred bránkou súpera. Má tiež kvalitné parametre na vhadzovaniach. Pomerne veľa sme o ňom hovorili s vedením Kunlunu, kde strávil uplynulé štyri sezóny a dobré referencie sme získali aj od trénerov Hradca Králové, kde odohral prakticky celé vlaňajšie play off českej extraligy, vrátane finále. Je to navyše charakterovo dobrý chlapec do kabíny. Očakávame, že jeho zásluhou sa pozdvihne úroveň hry aj niektorých našich krídiel, ktoré doteraz absenciou klasických centrov na našej súpiske trpeli. Veríme, že z možností, ktoré ponúkal aktuálny trh, sme si vybrali najlepšie," uviedol pre oficiálnu webovú stránku športový riaditeľ Rostislav Dočekal.



Wereka draftoval New York Rangers v roku 2009 zo 47. miesta (2. kolo), no v NHL si nezahral. V AHL pôsobil v piatich kluboch, keď obliekal dresy Portlandu Pirates, Providence Bruins, Charlotte Checkers Texas Stars a Belleville Senators. Celkovo odohral v nižšej zámorskej súťaži 388 zápasov a pripísal si 144 bodov (65+79).



V priebehu sezóny 2018/19 sa rozhodol odísť do Európy, keď sa dohodol s českým Třincom. "Ocelářom" pomohol k zisku majstrovského titulu, prvého v sérii štyroch. Po ročníku ho angažoval čínsky Červená hviezda Kchunlun, ktorý pôsobí v nadnárodnej KHL. Za mužstvo odohral takmer štyri kompletné sezóny. V 187 zápasoch zaznamenal 76 bodov (34+42). Naposledy hral za ďalší český klub Mountfield Hradec Králové, s ktorým prehral vo finále play off práve proti Třincu 2:4 na zápasy.



Werek je tiež držiteľ čínskeho pasu. Vďaka tomu mohol reprezentovať Čínu na ZOH 2022 v Pekingu. Nastúpil vo všetkých štyroch zápasoch a pripísal si jednu asistenciu. V Slovane bude nosiť na drese číslo 61 a k dispozícii bude už v dohrávke 16. kola Tipos extraligy v stredu 15. novembra proti Nitre.