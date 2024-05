Kanadu bude na šampionáte reprezentovať aj útočník Fantilli

Ottawa 3. mája (TASR) - Hokejistov Kanady posilní na svetovom šampionáte v Česku (od 10. do 26. mája) útočník Adam Fantilli. Informoval o tom magazín The Hockey News.



Trojka uplynulého draftu NHL sa na šampionát teší: "V tejto sezóne som odohral len 49 zápasov. Potrebujem sa do toho zasa dostať," uviedol 19-ročný center. V drese Columbusu strelil 12 gólov a pridal 15 asistencií.



Kanaďania zatiaľ súpisku na MS nezverejnili, no už skôr informovali, že v Prahe si budú jej dres obliekať juniorské talenty Connor Bedard a Macklin Celebrini. "Na Bedsa sa teším, bude zábava," dodal Fantilli.



Zámorský tím sa v A-skupine v Prahe stretne s Rakúskom, Českom, Dánskom, Fínskom, Veľkou Britániou, Nórskom a Švajčiarskom.