Kanadu na šampionáte posilnia Scheifele, Tavares, Thomas a O’Reilly
Autor TASR
Winnipeg 17. apríla (TASR) - Útočník Mark Scheifele z Winnipegu posilní kanadskú hokejovú reprezentáciu na MS vo Švajčiarsku. Skúsený center potvrdil svoju účasť na šampionáte po piatkovom posezónnom mítingu Jets, ktorí nepostúpili do play off prvýkrát od sezóny 2021/2022.
Tridsaťtriročný Scheifele sa tak pridal k trojici útočníkov John Tavares (Toronto Maple Leafs), Robert Thomas (St. Louis Blues) a Ryan O’Reilly (Nashville Predators), ktorí podľa TSN už rovnako prisľúbili účasť na MS. Kanada bude súperom Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
Scheifele dosiahol v tejto sezóne za Jets kariérne maximum 103 bodov (36+67) v 82 zápasoch základnej časti. Do kádra „javorových listov“ na ZOH 2026 sa nedostal, svoju krajinu reprezentoval na svetovom šampionáte doteraz trikrát a získal zlato v roku 2016 a striebro o rok neskôr. V NHL má na konte 961 duelov, všetky v drese Winnipegu.
