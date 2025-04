Kanadu posilní na turnaji Macklin Celebrini

New York 18. apríla (TASR) - Hokejisti Kanady získali cennú posilu na májové majstrovstvá sveta vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu. Za „javorové listy“ si zahrá jeden z najlepších nováčikov aktuálneho ročníka zámorskej NHL Macklin Celebrini.



Minuloročná jednotka draftu potvrdil svoj hviezdny status v drese San Jose Sharks, 18-ročný útočník zaznamenal v základnej časti 25 gólov a 38 asistencií. Celebrini si naposledy obliekol dres Kanady na juniorskom svetovom šampionáte. „Už sa nemôžem dočkať. S blížiacimi sa olympijskými hrami to bude turnaj na vysokej úrovni s množstvom hráčov z NHL. Mnoho krajín prinesie to najlepšie, čo má k dispozícii. Bude to dobrý hokej,“ cituje Celebriniho portál sanjosehockeynow.com.



Reprezentácia Slovenska sa stretne s Kanadou v A-skupine majstrovstiev sveta, ich vzájomný duel v Štokholme je na programe v sobotu 17. mája o 20.20 h.