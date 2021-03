Kandidáti na prezidenta IIHF sa musia prihlásiť do 15. júna

Moskva 17. marca (TASR) - Záujemcovia o post prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIFF) musia podať kandidatúru do 15. júna. Potvrdil to dosluhujúci šéf René Fasel na zasadnutí Rady IIHF v Moskve.



Hlasovať sa bude na Kongrese v Petrohrade v septembri. Fasel už pokračovať vo svojej funkcii nemieni. Člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) chcel skončiť už pred rokom, no pre pandémiu koronavírusu jeho funkčné obdobie predĺžili. Švajčiar stál na čele IIHF od roku 1994, pripomenul portál insidethegames.biz.