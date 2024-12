Kane aj Davies trénovali s Bayernom, môžu nastúpiť proti Lipsku

Mníchov 16. decembra (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane trénoval v pondelok so spoluhráčmi z Bayernu Mníchov. K tímu sa pripojil po dvoch týždňoch, kedy ho limitovalo zranenie zadného stehenného svalu. Útočník tak môže stihnúť záverečný piatkový zápas roka proti Lipsku.



V pondelok sa pripojil k tímu aj stopér Alphonso Davies, ktorého trápilo podobné zranenie. On ani Kane tak neboli v sobotu pri prekvapivej prehre 1:2 na pôde Mainzu, ktorá bola pre Bayern prvá ligová v sezóne. Tréner Vincent Kompany bude však do konca roka bez krídelníkov Kingsleyho Comana a Serga Gnabryho. Aj Coman má problémy so stehnom, kým Gnabryho trápi koleno. Obaja už začali s individuálnym tréningom. Informácie priniesla agentúra DPA.