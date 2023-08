Kane dal Tottenhamu a Bayernu čas na rokovania do konca tohto týždňa

Londýn 8. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane dal svojmu klubu Tottenhamu Hotspur a Bayernu Mníchov čas na rokovania do konca tohto týždňa. Informovali o tom agentúra DPA a denník The Telegraph.



Tridsaťročný reprezentačný útočník neplánuje opustiť Tottenham po začiatku sezóny a ak sa do konca týždňa nedosiahne dohoda, Bayern ukončí snahu o jeho podpis. Sezóna Premier League sa pre Hotspur začne 13. augusta duelom na pôde Brentfordu. "Bavori" pravdepodobne predložia novú ponuku, pričom chcú prestup vyriešiť "čo najskôr" a ešte pred sobotňajším duelom o nemecký superpohár proti Lipsku.



"Spurs" očakávajú prestupovú čiastku vo výške minimálne 100 miliónov eur. Podľa portálu The Athletic anglický klub odmietol v pondelok aj tretiu ponuku Bayernu. V júni odmietol prvú vo výške 70 miliónov eur a na začiatku júla zamietol ďalšiu. Bayern hľadá nástupcu na voľné miesto deviatky po odchode Roberta Lewandowského do Barcelony. Práve Kane je hlavný kandidát na túto pozíciu.



V prípade, že sa kluby nedohodnú, Kane by pravdepodobne naplnil svoj kontrakt v Londýne. V júli 2024 by mohol opustiť klub zadarmo. Predĺženie zmluvy dlhodobo odmieta.