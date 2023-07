Kane figuruje v kádri Tottenhamu na predsezónne turné, Lloris chýba

Londýn 14. júla (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane je súčasťou kádra Tottenhamu Hotspur na predsezónne ázijsko-pacifické turné. Doterajší kapitán Spurs brankár Hugo Lloris naopak v nominácii nefiguruje, keďže zvažuje prestup do iného klubu.



Kaneovi plynie záverečných 12 mesiacov zmluvy s Tottenhamom a eminentný záujem o služby kapitána Albiónu prejavil nemecký gigant Bayern Mníchov. Bavorský veľkoklub ponúkol za dvadsaťdeväťročného útočníka 70 miliónov eur, Londýnčania však ponuku odmietli.



Spurs v piatok uviedli, že Lloris dostal povolenie necestovať s tímom s cieľom preskúmať možnosti prestupu. Tridsaťšesťročný Francúz je spájaný s odchodom do Interu Miláno, kde by mal zaujať pozíciu jednotky po odchádzajúcom Andrem Onanovi, ktorý by mal zamieriť do Manchestru United.