Kane je najproduktívnejším z USA, Modano: Vedel som, že to budeš ty
Kane o jeden bod prekonal Mikea Modana, ktorý držal rekord 18 rokov, odkedy 7. novembra 2007 získal 1233. bod, ktorým zdolal výkon Phila Housleyho.
Autor TASR
Detroit 30. januára (TASR) - Útočník Detroitu Red Wings Patrick Kane sa stal najproduktívnejším americkým rodákom v histórii NHL. Míľnik dosiahol v nočnom zápase proti Washingtonu, v ktorom dosiahol svoj 1375. bod v základnej časti NHL. „Nikdy som nepremýšľal o nejakých amerických rekordoch v počte gólov alebo bodov. Iba som hral hokej a snažil sa hrať najlepšie ako viem,“ poznamenal Kane.
Kane o jeden bod prekonal Mikea Modana, ktorý držal rekord 18 rokov, odkedy 7. novembra 2007 získal 1233. bod, ktorým zdolal výkon Phila Housleyho. Kane sa proti Capitals podieľal asistenciou na góle Bena Chiarota, ktorý v 30. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. Následne ho obklopili spoluhráči a nasledovala krátka oslava. Réžia zápasu na kocke odprezentovala video s odkazom od Modana: „Už na začiatku tvojej kariéry som vedel, že to budeš práve ty, kto tento rekord prekoná. A máme to tu. Pokračuj ďalej a sprav to číslo ešte ťažšie pre niekoho ďalšieho,“ poznamenal Modano.
Kane sa dostal na túto métu ako 37-ročný, zatiaľ čo Modanovi sa to podarilo až krátko po 40-tke. Kane sa nedávno stal siedmym Američanom, ktorý nastrieľal 500 gólov v základnej časti profiligy. Pred ním sa to podarilo iba Keithovi Tkachukovi, Jeremymu Roenickovi, Joeovi Mullenovi a Brettovi Hullovi, ktorý síce reprezentoval USA, no narodil sa v Kanade. Po 1342 zápasoch má na konte 500 gólov a 875 asistencií. Modano, rovnako ako Kane, získal 1374. bod v drese Detroitu. Kariéru ukončil v roku 2011, počas nej strelil 561 gólov a pridal 813 asistencií. Odohral 1499 zápasov, o jubilejný ho pripravil tréner Mike Babcock, ktorý ho v záverečnom zápase sezóny 2010/2011 nenominoval na súpisku.
Zaujímavosťou je, že mladík Kane bol súčasťou osláv rekordu, ktorý vytvoril Modano v roku 2007. V rámci propagácie odovzdania pomyselnej pochodne sa Modano zúčastnil na mediálnej akcii v hoteli Empire v New Yorku spolu s dovtedajším rekordérom Philom Housleym a predchádzajúcim držiteľom rekordu Joeom Mullenom. Na akciu pozvali aj vtedy čerstvú jednotku draftu, ktorou bol práve Kane. „Bola to zábavná naháňačka. Keď je to blízko, tak na to všetci myslia a každý sa na to pýta. Umieral som túžbou, aby som to dokázal vo farbách Dallasu a pred domácimi fanúšikmi. Ako sa však situácia vyvinula, tak som si vravel, že to dotiahnem do konca nech to bude kdekoľvek,“ prezradil Modano. Pred Housleyho sa posunul dvoma gólmi v zápase proti San Jose (3:1). „Bola to úľava,“ dodal Modano.
Kane mohol jeho rekord zdolať aj skôr. Do aktuálnej sezóny 2025/2026 vstúpil úspešne, keď v úvodných 24 zápasoch nazbieral 23 bodov. Potom však vynechal 15 stretnutí pre zranenie a nedávno ďalších šesť. V poradí najproduktívnejších Američanov nefiguruje Brett Hull, ktorý by bol s 1391 bodmi na prvom mieste, no hoci reprezentoval USA, narodil sa v Kanade.
Kane, nepochybne budúci člen Hokejovej siene slávy v Toronte, zanechal mimoriadnu stopu najmä v Chicagu, v ktorom bol kľúčový hráč pri troch triumfoch v Stanleyho pohári (2010, 2013, 2015). Zároveň získal aj viacero individuálnych ocenení. „Myslím si, že bude najuznávanejším americkým hráčom na veľmi dlhú dobu. Vzhľadom na jeho triumfy v Stanleyho pohári, osobné trofeje, štatistiky a hokejovú dlhovekosť sa zapíše ako jeden z najlepších. O tom niet pochýb,“ povedal Modano.
Najproduktívnejší hráči v histórii NHL narodení v USA:
1. Patrick Kane 1375 bodov, 2. Mike Modano 1374, 3. Phil Housley 1232, 4. Jeremy Roenick 1216, 5. Joe Pavelski 1068, 6. Keith Tkachuk 1065, 7. Joe Mullen 1063, 8. Doug Weight 1033, 9. Brian Leetch 1028, 10. Pat LaFontaine 1013.
