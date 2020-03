Kane je za zrušenie sezóny v Premier League, ak sa má dohrať v lete

Londýn 29. marca (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane sa prikláňa k zrušeniu sezóny v Premier League, pokiaľ by sa do konca júna nepodarilo odohrať všetky zápasy. Útočník Tottenhamu Hotspur to uviedol v rozhovore pre bbc.co.uk.



Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu je najvyššia anglická súťaž prerušená do 30. apríla, tento termín sa však pravdepodobne bude posúvať. "Za seba poviem, že nie je nutné, aby sme silou-mocou tento ročník dohrali. Pokiaľ by pandémia pretrvávala a mali by sa zápasy dohrávať v júli či auguste s tým, že by sa súčasne posunul štart novej sezóny, tak v tom nevidím veľký zmysel," uviedol Kane.



Anulovanie celej sezóny a neudelenie titulu majstra by bolo "športovou tragédiou" pre FC Liverpool, ktorý vedie ligový pelotón s obrovským 25-bodovým náskokom pred Manchestrom City. "The Reds" boli naposledy anglickými majstrami v sezóne 1989/1990. Tottenham figuruje na 8. priečke so sedembodovým mankom na štvrtú Chelsea Londýn, ktorej by pri udržaní si postavenia patrila miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2020/2021.