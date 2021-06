Kane nastúpi i proti Česku v základnej zostave, Southgate mu verí

Londýn 20. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate potvrdil, že Harry Kane sa objaví v základnej zostave aj v utorkovom záverečnom zápase v D-skupine ME 2020 proti Česku. Útočník Tottenhamu čelil kritike fanúšikov i médií po tom, ako neskóroval v predchádzajúcich stretnutiach proti Chorvátsku (1:0) a Škótsku (0:0). Ani jeden duel nedohral do konca.



Southgate svojmu kapitánovi dôveruje a opäť ho postaví na hrot útoku. "Je dôležitý nielen preto, že vie dať gól, ale je cenný aj pri výstavbe útoku a ďalšie veci, ktoré nám prináša. Viem, že teraz na neho bude smerovať mnoho otázok," povedal tréner "Albiónu" podľa agentúry AFP.



Obranca Atletica Madrid Kieran Trippier, ktorý hral s Kaneom niekoľko rokov v Tottenhame, je presvedčený, že sa 27-ročný útočník čoskoro dostane do skvelej formy: "Verím v Harryho a viem, že bude strieľať góly. Jeho čas ešte príde. Mal skvelú sezónu, pracoval tvrdo a potrebuje dostať šancu. Je to náš kapitán, náš líder, veľký hráč a my mu musíme dať šancu strieľať góly."