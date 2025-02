Kane o prvom štarte z lavičky: Neznášam sledovať zápas, keď nehrám

Berlín 24. februára (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane nastúpil prvýkrát v nemeckej bundeslige v pozícii striedajúceho hráča. Tridsaťjedenročný kanonier Bayernu Mníchov naskočil do nedeľňajšieho duelu s Eintrachtom Frankfurt v 64. minúte, keďže si počas týždňa ešte doliečoval zranenie lýtka a v základnej zostave ho zastúpil veterán Thomas Müller.



Aj keď išlo o šláger kola, v ktorom privítal prvý Bayern tretí Frankfurt, bola to jednoznačná záležitosť domácich. Na prvý gól síce čakali do nadstaveného času prvého polčasu, no po zmene strán pridali ďalšie tri. Pod triumf sa postupne podpísali Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala a Serge Gnabry, Mníchov vyhral siedmy z ôsmich ligových zápasov v novom roku (7-1-0). Jedinú remízu zaznamenal v minulotýždňovom šlágri s Leverkusenom (0:0).



Aj po 23. kole tak má na čele osembodový náskok práve pred Bayerom, tretí Frankfurt stráca ďalších osem bodov. "Bol to skvelý výkon od všetkých, ale veľmi som si to neužil," povedal Kane, ktorý priznal, že z lavičky sa mu ťažko pozerá na spoluhráčov: "Aby som bol úprimný, neznášam sledovať zápas, keď nehrám. Nebaví ma to."



Kane prišiel do Bayernu v lete 2023 a keď nastúpil v lige, doteraz to bolo vždy v základnej zostave. V minulej sezóne tak odohral 32 zápasov, z dvoch ho vyradilo zranenie. V prebiehajúcej štartoval v 20, dvakrát mu to neumožnili zdravotné problémy a teraz premiérovo naskočil z lavičky. Kane si totiž doliečoval lýtko, ktoré si poranil v odvetnom zápase Ligy majstrov so Celticom (1:1).



"Pár dní po Celticu som netrénoval, chceli sme tomu dať čo najviac oddychu. Včera som si dal takých 30 minút a cítil som sa v poriadku. V nedeľu ráno sme sa rozhodli, že budem na lavičke. Na trávniku sme potrebovali čerstvé nohy a čerstvé sily. Bolo fajn naskočiť na záverečných niečo vyše 20 minút. Cítil som sa dobre. V pondelok máme voľno, takže budem mať čas na nejakú liečbu," citovala ho agentúra AFP.



Kane odohral v prebiehajúcej sezóne v Bundeslige 21 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov a na ďalších osem prihral. Vo všetkých súťažiach za Bayern má bilanciu 32 duelov, 30 presných zásahov a 10 asistencií.