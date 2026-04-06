Kane odcestoval s Bayernom na prvý štvrťfinálový zápas do Madridu
Okrem brankára Svena Ulreicha (natrhnutie svalu) bol na tréningu kompletný tím Bavorov.
Mníchov 6. apríla (TASR) - Anglický kanonier Harry Kane by mal byť futbalistom Bayernu Mníchov k dispozícii v utorkovom šlágri štvrťfinálového programu Ligy majstrov na pôde Realu Madrid. V pondelok už trénoval s tímom, hoci víkendový ligový duel vo Freiburgu vynechal pre problémy s členkom.
"Urobil všetko, čo mohol, teraz je tu a zúčastnil sa na záverečnom tréningu. Či bude hrať alebo nie, záleží na trénerovi. Ale aspoň je tu s nami a máme z toho dobrý pocit," povedal pre agentúru DPA člen predstavenstva Bayernu Max Eberl pred odletom tímu do Madridu. Okrem brankára Svena Ulreicha (natrhnutie svalu) bol na tréningu kompletný tím Bavorov.
Bayern v sobotu na pôde Freiburgu prehrával desať minút pred koncom 0:2, no po skvelom finiši dokázal skóre otočiť a zvíťazil 3:2.
