Pondelok 6. apríl 2026
Kane odcestoval s Bayernom na prvý štvrťfinálový zápas do Madridu

Anglický futbalista Harry Kane reaguje po prehre svojho tímu v medzinárodnom priateľskom futbalovom zápase medzi Anglickom a Japonskom v Londýne v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Okrem brankára Svena Ulreicha (natrhnutie svalu) bol na tréningu kompletný tím Bavorov.

Mníchov 6. apríla (TASR) - Anglický kanonier Harry Kane by mal byť futbalistom Bayernu Mníchov k dispozícii v utorkovom šlágri štvrťfinálového programu Ligy majstrov na pôde Realu Madrid. V pondelok už trénoval s tímom, hoci víkendový ligový duel vo Freiburgu vynechal pre problémy s členkom.

"Urobil všetko, čo mohol, teraz je tu a zúčastnil sa na záverečnom tréningu. Či bude hrať alebo nie, záleží na trénerovi. Ale aspoň je tu s nami a máme z toho dobrý pocit," povedal pre agentúru DPA člen predstavenstva Bayernu Max Eberl pred odletom tímu do Madridu. Okrem brankára Svena Ulreicha (natrhnutie svalu) bol na tréningu kompletný tím Bavorov.

Bayern v sobotu na pôde Freiburgu prehrával desať minút pred koncom 0:2, no po skvelom finiši dokázal skóre otočiť a zvíťazil 3:2.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze