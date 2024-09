Kane oslávil 100. zápas za Anglicko dvoma gólmi: Takmer dokonalé

Londýn 11. septembra (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane okorenil svoj jubilejný 100. zápas v drese národného tímu dvoma gólmi. Tridsaťjedenročný kanonier rozhodol o triumfe 2:0 v utorkovom zápase Ligy národov proti Fínsku.



Kane má na konte už 68 reprezentačných gólov a na čele rebríčka figuruje o 15 zásahov pred Wayneom Rooneyom. Zároveň sa stal len tretím hráčom národného tímu, ktorý skóroval vo svojom 100. stretnutí. Predtým sa to podarilo len Rooneymu a Bobbymu Charltonovi. "Bol to takmer dokonalý večer. Samozrejme, ako útočník som chcel vo svojom 100. zápase streliť gól, aby bol tento večer čo najviac nezabudnuteľný a zároveň ho vyhrať," tešil sa kanonier, ktorý vsietil oba góly do bránky fínskeho kapitána a rodáka z Bratislavy Lukáša Hradeckého.



V počte odohraných zápasov v drese Anglicka figuruje Kane na 9. mieste a na rekord Petera Shiltona mu chýba 25 štartov. "Príde čas, a ja neviem kedy, keď výkonnosť klesne a človek sa nebude cítiť rovnako ako predtým. No ja chcem naďalej posúvať hranice. Myslím si, že som to dnes večer ukázal a v októbri budem pripravený ísť do toho znova," dodal útočník Bayernu Mníchov podľa DPA.



Dočasný tréner Angličanov Lee Carsley, ktorý mužstvo prevzal v auguste po Garethovi Southgateovi, mal pre Kanea len slová chvály: "Je veľkolepé, že dosiahol hranicu sto zápasov a ešte k tomu dvakrát skóroval. Spôsob, akým sa mu to podarilo, bol mimoriadny, ale neprekvapuje ma to. Máme veľké šťastie, že ho máme." Spokojný bol aj s celkovou hrou svojich zverencov. "Myslím si, že to bol veľmi silný výkon. Vedeli sme, že bude ťažké rozbiť Fínsko, najmä po ich predchádzajúcom výsledku," uviedol Carsley pre portál uefa.com.



V sobotu zdolal "Albion" rovnakým výsledkom Írsko a po úvodných dvoch kolách je na druhom mieste 2. skupiny o skóre za Gréckom, ktoré uspelo v Írsku 2:0. Fínsko, ktoré predtým podľahlo Grécku 0:3, je posledné. "Z prehry sme sklamaní, ale vedeli sme, že bude ťažké hrať proti tímu svetovej triedy, akým je Anglicko. Som hrdý na to, ako dnes moji hráči bojovali. Angličania boli lepší ako my, čo sa svojím spôsobom aj očakávalo. Ale myslím si, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách," zhodnotil duel fínsky kouč Markku Kanerva.