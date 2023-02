Kane po 16 rokoch skončil v Chicagu a zamieril do NY Rangers

New York 28. februára (TASR) - Americký hokejový útočník Patrick Kane po 16 rokoch skončil v Chicagu Blackhawks a zamieril do New Yorku Rangers. "Jazdci" za neho obetovali dva draftové výbery a časť Kaneovho platu preberie Arizona Coyotes.



Kane strávil v Chicagu celú doterajšiu kariéru, no po konci sezóny 2022/2023 sa mu skončí osemročná zmluva a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Už počas sezóny zámorské médiá predpokladali jeho odchod v závere prestupového obdobia. Blackhawks získali za jednu z najväčších hviezd svojej histórie dva draftové výbery.



Chicago dostalo výber v druhom kole draftu v roku 2023, ktorý sa však v prípade postupu Rangers do finále Východnej konferencie môže zmeniť na výber v prvom kole v rokoch 2024 alebo 2025. Okrem toho získalo aj výber v 4. kole draftu 2023. Rangers však už nemali dostatok priestoru pod platovým stropom na Kaneov plat 10,5 milióna dolárov a tak sa do transakcie zapojil aj tretí tím, ktorý preberie časť kontraktu. Podľa ESPN je ním Arizona Coyotes.



Kane odohral v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 54 zápasov, v ktorých dosiahol 16 gólov a 29 asistencií. V základnej časti NHL doteraz odohral 1161 zápasov, v ktorých strelil 446 gólov a pridal 779 asistencií.



Pre NY Rangers je to v závere prestupového obdobia druhá významná posila. Nedávno angažovali aj ruského útočníka Vladimira Tarasenka zo St. Louis Blues.