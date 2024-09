Kane po ďalšom triumfe v Brémach: Bol to pre nás skvelý týždeň

Brémy 22. septembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Kane z Bayernu Mníchov sa svojim piatym gólom v novej sezóne opäť dostal do čela bundesligových streleckých štatistík. Tridsaťjedenročný kanonier skóroval v sobotnom 4. kole nemeckej Bundesligy, v ktorom Bavori zvíťazili na ihrisku Werderu Brémy 5:0.



Výrazný podiel na výsledku duelu mal i francúzsky reprezentant Michael Olise. Dvadsaťdvaročný krídelník zaznamenal dva presné zásahy a na dva góly prihral. Olise prišiel do Mníchova v lete z anglického Crystal Palace.



"Michael bol neustála hrozba na ihrisku. Je to naozaj kvalitný hráč a špičková osobnosť. V Mníchove sa mu veľmi páči. Má skvelú mentalitu, vždy sa chce zlepšovať, dávať viac gólov a asistencií. To je skvelý prístup," zhodnotil výkony svojho spoluhráča Kane.



Hráči Bayernu Mníchov zaznamenali desiaty triumf v rade, na čele Bundesligy sa držia s plným bodovým ziskom. V Brémach nadviazali na dva vysoké triumfy, keď po víťazstve v Kieli 6:1 deklasovali Dinamo Záhreb 9:2 v stretnutí Ligy majstrov.



"Zápasy vonku v Bundeslige je vždy ťažké vyhrať. Lepší duel ako ten dnešný sme si ani nemohli priať. Chlapci odviedli dobrú prácu, s ich výkonom som spokojný. Bolo to pre nás zaslúžené víťazstvo. Som šťastný, keď sme v dobrej forme, a to sme dnes ukázali. Od pondelka sa začneme pripravovať na zápas s Leverkusenom. Naša mentalita musí byť taká, aby sme sa príliš nepozerali do minulosti," zhodnotil stretnutie Vincent Kompany, kouč Bavorov.



Kane strelil svoj úvodný bundesligový gól v kariére v debute za Bayern na ihrisku Brém v auguste 2023. Teraz má na konte 41 presných zásahov, čo je viac, ako dosiahol ktorýkoľvek iný anglický hráč. "Bol to pre nás skvelý týždeň. Gratulujem chlapcom k správnemu prístupu a mentalite. Dnes sme hrali zápas vonku proti súperovi, ktorý v lige dlhšie nezaznamenal prehru. Spôsob, akým sme dnes hrali s loptou i bez nej, je štýl, ktorý chceme predvádzať aj v nadchádzajúcich zápasoch. Proti Leverkusenu to však bude iný duel, v minulej sezóne ukázali, akí sú silní," dodal Kane podľa agentúry AFP.



Ďalší súperi z popredných tabuľkových pozícii ako Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart a RB Lipsko odohrajú svoje zápasy v nedeľu. Bayern má však istotu, že víkend zakončí na prvom mieste v tabuľke, ako jediný tím, ktorý vyhral všetky štyri úvodné ligové zápasy.