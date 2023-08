Kane po neúspešnom debute za Bayern: Nie je čas na paniku

Berlín 13. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane nevidí po neúspešnom debute v drese Bayernu Mníchov dôvod na paniku. Bavori prehrali v sobotu v nemeckom Superpohári s RB Lipsko 0:3, keď všetky tri góly strelil Dani Olmo.



"Chcel som prísť a vyhrať zápas. To isté si želal celý tím, ale nepodarilo sa to. Nie je čas na paniku, pred nami je celá sezóna," povedal Kane podľa agentúry DPA počas nedeľňajšieho oficiálneho predstavenia. Najlepší strelec v histórii anglickej reprezentácie (58 gólov) spečatil prestup z Tottenhamu do tímu rekordného nemeckého majstra len v deň duelu s Lipskom. Bayern za neho zaplatil viac ako 100 miliónov eur. Kane prišiel na ihrisko za stavu 0:2 v 64. minúte.



Kane patrí k najlepším anglickým futbalistom histórie, ale vo svojich 30 rokoch sa stále nedočkal ani jednej trofeje. Napriek hladkej prehre, po ktorej médiá kritizovali trénera Thomasa Tuchela, je Kane rád, že sa po niekoľkých mesiacoch uzavrel prestup do Nemecka.



Potešilo ho aj vrelé prijatie fanúšikov. "Fanúšikovia ma privítali veľmi milo, za čo im ďakujem. Počas zápasu som ich počul skandovať a spievať. Škoda, že krátko po mojom príchode na ihrisko prišla penalta pre hostí, to nám zobralo nádej na obrat," povedal Kane.



Tuchel po zápase uviedol, že mu je ľúto Kanea. "Musí si myslieť, že sme tu štyri týždne netrénovali," povedal tréner obhajcu titulu v bundeslige. Tuchel ďalej dodal, že Kanea nepostavil od začiatku, pretože do Mníchova doletel len v piatok večer a "do postele sa dostal tak o tretej, štvrtej ráno."



V prvom ligovom zápase v piatok v Brémach bude Kane hrať od začiatku. "Bude hrať v každom zápase. O tom niet pochýb. Počas týždňa bude trénovať a v piatok bude proti Werderu Brémy na ihrisku od začiatku," dodal Tuchel.



Diváci v Allianz Arene vybuchli nadšením, keď Tuchel poslal Kanea na ihrisko, veľkú radosť bolo vidieť zo strany fanúšikov aj v nedeľu počas oficiálneho predstavenia. Jeho let privátnym lietadlom do Mníchova údajne sledovalo na radaroch približne 40.000 ľudí. "Ani som nevedel, že sa dá sledovať trasa lietadla, dozvedel som sa to až od ľudí, čo mi to tu povedali. Veľmi si to vážim, budem sa snažiť hrať čo najlepšie, aby som sa týmto skvelým priaznivcom čo najviac odvďačil," dodal Kane, ktorý bude nosiť na dres číslo 9.



Prestup hviezdneho útočníka sa nerodil ľahko, ale kluby napokon našli spoločnú reč. Bayern po minuloročnom odchode Roberta Lewandowského do Barcelony potreboval kvalitného zakončovateľa. "Sme hrdí, že Harry si vybral nás. Svedčí to o tom, že má dôveru v náš klub a chce s nami získavať trofeje. Bundesliga vie prilákať aj svetové hviezdy, čo ma teší," uviedol výkonný riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.



Kane sa teší, že sa prestup uzavrel a môže sa sústrediť na futbal. "Posledné dni boli poriadne hektické, bol to môj prvý veľký prestup. Uplynulých 48 hodín bolo ako na horskej dráhe," uviedol Kane, ktorému by sa v roku 2024 skončil kontrakt s Tottenhamom. Na otázku prečo sa rozhodol opustiť londýnsky klub povedal: "Chceme sa stále zlepšovať a posúvať limity. Chcem hrať Ligu majstrov a bojovať každý rok o tituly. Preto som prišiel do Bayernu, je to jeden z najlepších klubov histórie a som hrdý, že mi dal šancu."



S Tottenhamom bol blízko k triumfu v Lige majstrov, ale v roku 2019 prehral jeho tím v anglickom finále s Liverpoolom v Madride 0:2. Keď sa s Bayernom prebojuje do finále LM, bude mať šancu získať svoju prvú trofej v rodnej krajine, pretože finálový súboj sa uskutoční na londýnskom štadióne Wembley.