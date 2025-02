Kane pre zranenie pravdepodobne vynechá zápas Bayernu proti Frankfurtu

Mníchov 19. februára (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane pravdepodobne vynechá nedeľňajší domáci zápas 23. kola Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt. Tridsaťjedenročný útočník to uviedol po utorkovom stretnutí play off o osemfinále Ligy majstrov s Celticom Glasgow, v ktorom pre problémy s lýtkom odohral len prvý polčas.



Kane sa mohol v zápase aj presadiť, ale trafil brvno v závere prvej 45-minútovky. "Podstúpim vyšetrenie a potom uvidíme. Nie som si istý, či budem môcť hrať v nedeľu proti Frankfurtu," povedal historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie novinárom v Allianz Arene. Zároveň priznal, že okrem lýtka ho trápi aj zranenie čeľuste, ktoré utrpel v bundesligovom šlágri na pôde Bayeru Leverkusen (0:0).



Športový riaditeľ klubu Max Eberl potvrdil, že problém s lýtkom ovplyvňoval pohyblivosť Kanea v prvom polčase proti Celticu. Tréner Vincent Kompany uviedol, že v tejto chvíli nevie povedať, ako dlho bude anglický útočník mimo hry.



Bayern sa po minulotýždňovom víťazstve na pôde škótskeho tímu 2:1 vytrápil v utorkovej odvete, keď postúpil až po remíze 1:1. Celtic poslal v 63. minúte nečakane do vedenia Nicolas-Gerrit Kühn, domáci potom zahodili množstvo šancí, až v nadstavenom čase sa presadil Alphonso Davies, ktorý tak poslal Bavorov do osemfinále. Informovala o tom agentúra AFP.