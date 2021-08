Kane prelomil mlčanie, v sobotu sa vráti k Spurs

Futbalista Tottenhamu Harry Kane (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 6. augusta (TASR) - Harry Kane sa v sobotu vráti k spoluhráčom z Tottenhamu Hotspur. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie prelomil mlčanie a prostredníctvom sociálnej siete Twitter odkázal, že nikdy neodmietol trénovať so svojim tímom.Kane chýbal v pondelok na naplánovaných testoch v Tottenhame, namiesto toho pokračoval v dovolenke na Bahamách a potom cestoval na Floridu. Anglický útočník sa netají, že v lete chce Spurs opustiť a rád by si zahral za silnejší klub. Najviac sa skloňuje jeho prípadný odchod do tímu úradujúceho majstra Manchesteru City.Spurs však nemajú v úmysle predať svoj klenot, ktorému zostávajú tri roky zmluvy z pôvodného šesťročného kontraktu. Klub by údajne počúval na ponuku minimálne 150 miliónov libier, aby vôbec pristúpil k rokovaciemu stolu.Kane, ktorého klub za neskorý príchod pravdepodobne potrestá finančnou pokutou, prelomil mlčanie a prostredníctvom Twitteru reagoval na kritiku fanúšikov londýnskeho klubu.napísal 28-ročný Kane na Twitteri.Kane najskôr absolvuje povinné testy na koronavírus a čakajú ho aj fyzické skúšky po trojtýždňovej pauze od finále EURO 2020.Nový tréner Spurs Nuno Espirito Santo čelil po stredajšej remíze v príprave s Chelsea Londýn (2:2) mnohým otázkam, ktoré sa týkali Kanea.povedal tréner Tottenhamu.Kane takmer s určitosťou vynechá úvodný zápase Spurs v novej sezóne Premier League, v ktorom sa Londýnčania stretnú 15. augusta práve s Manchesterom City.