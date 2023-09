Kane s prvým hetrikom za Bayern: Milujem každú minútu s týmto tímom

Mníchov 24. septembra (TASR) - Útočník Bayernu Mníchov potvrdil svoju streleckú formu a prvým hetrikom v Bundeslige pomohol k víťazstvu nad Bochumom 7:0. Pridal k nemu aj dve asistencie a po zápase neskrýval nadšenie: "Zatiaľ je to naozaj dobrý začiatok. Myslím si, že sme dnes odohrali naozaj vydarený zápas - nielen ja, ale celý tím."



Kane dostal od špecializovaného portálu Sofascore hodnotenie 10,0. Skóroval vo štvrtom súťažnom zápase po sebe a v uplynulých ôsmich dueloch strelil deväť gólov. Bayern si víťazstvom napravil chuť po remíze s Leverkusenom (2:2) a na čele tabuľky má 13 bodov. Za ním nasledujú tri tímy s 12 bodmi. "Boli sme správne psychicky naladení. Takéto zápasy môžu byť ťažké, ale my sme v ňom hrali jednoducho. Milujem každú minútu s týmto mužstvom, s klubom a fanúšikmi. Je to príjemný pocit dosiahnuť hetrik v takejto atmosfére," konštatoval Kane. Jeho sedem ligových gólov je historicky najlepší výkon hráča Bayernu v jeho prvých piatich zápasoch Bundesligy od podpisu zmluvy s klubom.



Bavorov naštartoval gól Erica Maxima Choupo-Motinga už v 4. minúte, na ktorý nadviazal Kane o deväť minút. V 54. minúte zvýšil z penalty na 5:0 a trojgólový večer uzavrel krátko pred koncom na 7:0. Slovenský stredopoliar Matúš Bero odohral v drese hostí celý zápas a za výkon dostal hodnotenie 6,1.



Kane je so 7 gólmi najlepší strelec Bayernu, no v lige je na druhom mieste. Pred ním je ghanský útočník Stuttgartu Serhou Guirassy, ktorý skóroval v každom z piatich ligových duelov a celkovo má na konte 10 presných zásahov.