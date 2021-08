Kane sa po karanténe zapojil do tréningového procesu Tottenhamu

Londýn 13. augusta (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane sa zapojil do tréningového procesu v Tottenhame Hotspur. Má šancu stihnúť otváracie stretnutie svojho klubu v novom ročníku Premier League, Spurs privítajú v nedeľu o 17.30 SELČ majstrovský Manchester City.



Dvadsaťosemročný útočník chýbal minulý týždeň na predsezónnych kondičných testoch. Rozhneval tým fanúšikov Tottenhamu, keďže celé leto sa špekulovalo o jeho záujme prestúpiť práve do City. Teraz však dokončil päťdňovú karanténu v tréningovom centre a podľa trénera Nuna Espirita Santa je všetko v poriadku.



"Pripravuje sa, tréning máme aj v sobotu a uvidíme, či bude hrať proti City. Musíme si to premyslieť a rozhodnúť sa. Neobávam sa, že by pri ktoromkoľvek hráčovi bol problém s motiváciou hrať za Tottenham. Je to významný a fantastický klub, všetci by sme mali byť hrdí, že doň patríme," citovala Santa agentúra AP.