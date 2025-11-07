< sekcia Šport
Kane sa po zranení vráti do zostavy Detroitu v súboji s NY Rangers
Autor TASR
Detroit 7. novembra (TASR) - Útočník Patrick Kane sa po trojtýždňovej absencii vráti do zostavy hokejistov Detroitu Red Wings v noci na sobotu v dueli NHL proti New Yorku Rangers. Na ľade chýbal od 17. októbra pre zranenie v hornej časti tela.
Tridsaťšesťročný Kane mal vydarený štart do novej sezóny, keď v úvodných piatich stretnutiach nazbieral päť bodov (2+3). Proti Rangers by mal nastúpiť v druhej formácii s Alexom DeBrincatom a Marcom Kasperom, informoval portál TSN.
