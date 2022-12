Kane sa priblížil Rooneymu, Senegal nenapodobnil rok 2002

Dauha 5. decembra (TASR) - Futbalisti Anglicka v osemfinále MS v Katare nepripustili prekvapenie. Senegal zdolali 3:0 a v sobotu 10. decembra nastúpia vo štvrťfinálovom dueli proti obhajcom titulu Francúzom Svoj prvý gól na turnaji strelil Harry Kane. Kapitán Albiónu zaznamenal 52. presný zásah v reprezentačnom drese a v historických tabuľkách sa priblížil 53-gólovému Wayneovi Rooneymu.



"Trpezlivo som čakal, kedy skórujem, našťastie to prišlo v osemfinále. Cítim sa dobre a dúfam, že to pre mňa naštartuje dobrú sériu. Viem, že to pomôže aj tímu," citovala najlepšieho strelca MS 2018 agentúra AP. Útočník londýnskej Tottenhamu predbehol Garyho Linekera a s 11 gólmi sa stal najlepším strelcom svojej krajiny na veľkých turnajoch. Lineker na sociálnej sieti Twitter chválil stredopoliara Judea Bellinghama, ktorý sa postaral o asistenciu na MS ako najmladší hráč Anglicka. "Jude je neuveriteľne dobrý. Je to líder tohto tímu. Jeho rodičia musia byť na neho pyšní. Milujem ho," vyjadril sa Lineker na adresu 19-ročného hráča Borussie Dortmund.



Aliou Cisse v roku 2002 ako kapitán Senegalu pomohol k postupu medzi najlepších osem tímov. V pozícii trénera však priznal, že osemfinále v Katare bolo pre jeho mužstvo vzhľadom na kvalitu súpera maximom. "Jednoducho sme neboli takí dobrí, ako sme mali byť. Nesnažím sa však hľadať výhovorky. Roky sme pracovali na tom, aby sme boli najlepším africkým mužstvom, ale teraz sme hrali s tímom z prvej päťky na svete, a myslím, že ste videli rozdiel," uvedomoval si silu súpera Cisse.



Senegalský tréner priznal, že mužstvu veľmi chýbal Sadio Mane. Zároveň zdôraznil, že kameňom úrazu bola v zápase proti Anglicku obrana. "Nečakal som, že inkasujeme tri góly. Na MS čelíte najlepším tímom sveta. Platíte za každú chybu, ktorú urobíte. Anglicko všetky naše chyby potrestalo. Musíme naďalej pracovať."