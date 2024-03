Kane si poranil členok, možno vynechá zápasy s Brazíliou a Belgickom

Darmstadt 16. marca (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Kane nedohral pre zranenie sobotňajší zápas nemeckej Bundesligy, v ktorom jeho Bayern Mníchov triumfoval na pôde Darmstadtu 5:2. Tridsaťročný útočník si vyvrtol členok a jeho štart v nadchádzajúcich prípravných dueloch proti Brazílii a Belgicku je ohrozený. Presný rozsah zranenia nie je známy, viac povedia podrobné vyšetrenia.



Kane nešťastne narazil nohou do žrde, keď sa snažil dosiahnuť loptu. Po náraze sa zvíjal v bolestiach a musel striedať v 82. minúte. "Vyvrtol si členok, chladil si ho ľadom. Nepoznáme zatiaľ konečnú diagnózu. Musíme počkať na výsledky vyšetrení. Vyzeralo to škaredo, veríme, že zostane iba pri tom a nebude to nič vážnejšie," citovala agentúra AP trénera bavorského tímu Thomasa Tuchela.



Anglický kanonier strelil v sobotňajšom zápase druhý gól Bayernu. Bol to už jeho 31. presný zásah v bundesligovej sezóne a upevnil si post lídra streleckej tabuľky. Kane, ktorý prišiel do Bayernu vlani v lete z Tottenhamu, prekonal rekord v počte gólov v premiérovom ročníku v najvyššej nemeckej súťaži. Uwe Seeler skóroval v nováčikovskej sezóne 1963/64 v drese Hamburgu 30-krát. "Som hrdý, že som prekonal bundesligový rekord, no najdôležitejšie je, že sme získali ďalšie víťazstvo," napísal Kane na sociálnej sieti X.



Športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund informoval, že klub je v úzkom kontakte s vedením anglickej reprezentácie. "Albión" čaká 23. marca duel na londýnskom Wembley s Brazíliou, o tri dni neskôr na rovnakom štadióne privíta Belgicko. "Harry nebude nič riskovať," poznamenal Freund podľa AFP.