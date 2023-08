Kane spoznáva nemeckú kultúru: Kožené nohavice sú trochu tesné

Mníchov 29. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane sa po letnom prestupe do Bayernu Mníchov začal zoznamovať s nemeckou kultúrou. So spoluhráčmi Thomasom Müllerom a Alphonsom Daviesom absolvoval fotenie v tradičnom kroji pre mníchovský Oktoberfest.



Kane krátko po príchode do Bayernu vyhlásil, že sa plánuje oboznámiť s tamojšou kultúrou a naučiť sa nemecký jazyk. Klub zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom Kane, Müller a Davies spoločne ochutnávajú tradičné bavorské klobásky a pivo. Miestny kroj si Kane obliekol prvýkrát v živote. "Je to nový outfit, ktorý som na sebe doteraz nemal a na ktorý si zvykám. Kožené nohavice sú trochu tesné," uviedol kapitán anglickej reprezentácie podľa DPA.



Tridsaťročný Angličan prišiel do Nemecka z Tottenhamu Hotspur za viac než 100 miliónov eur. Bayern potreboval kvalitného útočníka po minuloročnom odchode Roberta Lewandowského do Barcelony a vyhliadol si práve najlepšieho strelca Tottenhamu i anglickej reprezentácie. Kane nastúpil v oboch ligových zápasoch novej sezóny, v nich strelil tri góly a pridal jednu asistenciu.