REKORD BUNDESLIGY: Kane strelil 50 gólov v 43 zápasoch

Mníchov 23. novembra (TASR) - Anglický futbalový útočník Harry Kane z Bayernu Mníchov strelil 50 gólov v nemeckej Bundeslige v 43 zápasoch, čím vytvoril nový rekord súťaže. Nik iný v histórii sa na túto métu nedostal tak rýchlo. Angličanovi sa to podarilo v piatkovom zápase proti Augsburgu, v ktorom sa hetrikom podieľal na víťazstve 3:0.



V 63. minúte skóroval z pokutového kopu a z bieleho bodu nezaváhal ani v nadstavenom čase. Krátko na to ešte pridal aj tretí gól. "Bol to typický Harry Kane. V prvom polčase to bolo vyrovnané, no tušili sme, že sa (Kane) naštartuje. Musím však povedať, že mal veľa šancí, ktoré mohol lepšie využiť," uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany podľa agentúry AP.



Kane pomohol svojmu tímu k zvýšeniu náskoku na čele tabuľky na osem bodov. Kane má po 11 odohratých zápasoch na konte už 14 gólov. V minulom ročníku 2023/2024 strelil v 32 dueloch 36 gólov.