Kane vynechal tréning, v odvete proti Celticu by však mal nastúpiť

Mníchov 17. februára (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane vynechal pondelňajší tréning Bayernu Mníchov. V utorok by však mal nastúpiť v domácej odvete play off o osemfinále Ligy majstrov proti Celticu Glasgow V úvodnom zápase prispel gólom k triumfu Bavorov 2:1.



Kane inkasoval v bundesligovom šlágri na pôde Bayeru Leverkusen (0:0) úder do oblasti čeľuste. Pondelňajší tréning absolvovali aj rekonvalescenti Alphonso Davies a Joao Palhinha, proti Celticu však pravdepodobne nebudú figurovať v základnej jedenástke. Informovala o tom agentúra DPA.